Sergio Torres permanece grave tras atentado; Elizabeth Montoya fue sometida a cirugía reconstructiva

CULIACÁN._ A cuatro días de haber sido atacado a balazos y recibir un disparo en la cabeza, el Diputado Sergio Torres Félix continúa en estado grave de salud, de acuerdo con información disponible sobre su condición médica, confirmada a Noroeste por la Secretaría de Salud.

En el mismo atentado resultó herida la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda, quien fue sometida a una cirugía reconstructiva en la zona del ojo como parte de la atención médica derivada de las lesiones sufridas durante la agresión.

Montoya Ojeda se encuentra en cuidados de lavados y atención a sus heridas, de acuerdo a una fuente cercana a la legisladora.

Ambos diputados locales de Movimiento Ciudadano fueron víctimas de un ataque armado ocurrido el miércoles 28 de enero en Culiacán, hecho que derivó en el despliegue de un operativo de seguridad y en pronunciamientos de condena por parte de autoridades y actores políticos.

Los legisladores se desplazaban desde el Congreso de Sinaloa por el Malecón Viejo en dirección al Centro de la ciudad cerca del mediodía cuando fueron agredidos por civiles armados que huyeron del lugar abandonando un vehículo tipo sedán.

En los hechos, su escolta repelió la agresión. De inmediato los legisladores fueron trasladados a un hospital particular para recibir atención médica.

Montoya Ojeda sufrió daños en un ojo, mientras que Torres Félix se vio afectado en su cabeza.

La investigación presenta avances que apuntan a la responsabilidad de una célula delictiva que opera en la entidad, Los Chapitos, informó Omar García Harfuch , Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, el pasado 30 de enero.

Durante la estancia de los diputados en centros médicos, el Gobernador Rubén Rocha Moya les ha visitado para estar enterado de los avances en su salud.

Este domingo 1 de febrero, el Mandatario estatal estuvo a primera hora de la mañana en el hospital en el que se encuentra internado Torres Félix.

El ataque contra los diputados se presenta en el contexto de una crisis de seguridad provocada por una pugna del crimen organizado y que ha marcado al estado con alza en homicidios, desapariciones forzadas y agresiones contra civiles y agentes de seguridad.