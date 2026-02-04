Sergio Torres permanece intubado y sedado, pero responde bien a la reducción de medicamentos: Rocha

El Diputado local Sergio Torres Félix continúa hospitalizado y bajo atención médica especializada tras el ataque armado registrado el pasado 28 de enero en Culiacán.

De acuerdo con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el legislador permanece intubado y sedado, aunque ha mostrado una respuesta favorable al retiro paulatino de algunos medicamentos.

Explicó que el personal médico aún no ha determinado el momento en que el Diputado podría despertar o recuperar la conciencia.

Señaló que una de las siguientes etapas del proceso de recuperación será evaluar la posibilidad de retirar el respirador y observar su reacción.

Rocha Moya indicó que la disminución de la medicación representa un avance dentro del tratamiento, al considerar que el organismo del paciente ha tolerado el ajuste sin complicaciones inmediatas.

Añadió que durante los primeros días de hospitalización acudió personalmente a visitar al legislador; sin embargo, el seguimiento médico quedará a cargo del Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, en coordinación con la familia.

En relación con la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda, quien también resultó lesionada durante el ataque, informó que fue dada de alta el pasado lunes.

Como consecuencia de las heridas sufridas, precisó, perdió uno de sus ojos.