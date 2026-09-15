$!Sergio Torres podría mantener licencia y percepciones hasta concluir la Legislatura: Jucopo

El Diputado local Sergio Torres Félix podría mantener su actual estatus como Legislador con licencia mientras continúa con su recuperación, de manera que conserve sus percepciones y prestaciones durante el resto de la actual Legislatura.

Así lo planteó el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eligio López Portillo, quien consideró comprensible que Movimiento Ciudadano solicite que se llame al suplente del Legislador, pero señaló que, desde su perspectiva, lo más adecuado sería mantener su licencia y sus derechos como Diputado.

Explicó que la ausencia de Torres Félix se debe a una situación de fuerza mayor, por lo que consideró que mantenerlo en esta condición representa un acto de empatía y permitiría que continúe recibiendo sus percepciones, lo que también ayudaría a su familia a hacer frente a los gastos relacionados con su recuperación.

López Portillo indicó que buscarán que esta situación pueda mantenerse hasta la conclusión del periodo del actual Congreso, de modo que Torres Félix conserve sus derechos como Legislador durante el tiempo que reste de la Legislatura.

Aclaró que no se trataría de una pensión, sino de que el Diputado continúe bajo la figura de licencia y reciba los beneficios que actualmente le corresponden por su cargo hasta que concluya el periodo legislativo.

“Por parte de la mayoría, si no es que por unanimidad, hay voluntad de que se mantenga por un tiempo más su licencia, porque esta licencia tiene una connotación muy diferente a otras; no es para eventos políticos, es un asunto de salud. Además, las enfermedades llegan solas y esto es casi ocasional, entonces hay que tener empatía, al menos por la humanidad que tanto presumimos, ahora nos vemos solidarios y empáticos con un gran compañero que se encuentra en un problema de salud”, expresó.