Sergio Torres presenta mejorías significativas pero sigue grave; Diputada Elizabeth Montoya mejora de manera constante

El Diputado Sergio Torres Félix presenta mejorías significativas en su estado de salud pero todavía no sale de su estado grave, informó el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

informó que el legislador de Movimiento Ciudadano se encuentra todavía en terapia intensiva.

Por su parte, la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda se encuentra con mejoras pero sin fecha para su egreso del centro médico donde es atendida.

“En cuanto a la salud del Diputado Sergio Torres se encuentra en manejo médico, en terapia intensiva, con mejoría leves pero significativas. Se mantiene aún el estado de gravedad en terapia intensiva”, dijo.

“La Diputada se encuentra con mejorías constante. Aún no se ha determinado fecha de egreso”.