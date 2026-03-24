Sergio Torres regresa a centro médico; Rocha Moya dice que fue a realizarse estudios

Sergio Torres Félix volvió a ser ingresado a un espacio médico, de acuerdo con declaraciones del Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

El funcionario confirmó que el político fue internado nuevamente, aunque reconoció que existe poca información oficial sobre su estado de salud actual.

“Sí, me enteré ayer que estuvo, ha estado, estuvo internado, creo ayer en un hospital y nada más eso”, declaró.

González Galindo señaló que la Secretaría de Salud no cuenta con detalles precisos sobre la evolución médica de Torres, ya que es la familia quien mantiene el control de la información.

“No sabemos muy mal de su evolución. Y la familia maneja la información más”, agregó.

El Gobernador Rubén Rocha Moya explicó que estaría en un centro médico para que se le realicen exámenes pertinentes para evaluar su estado de salud.

“Parece que ahora lo iban a regresar a casa y le iban a hacer unos estudios pero esa información se las debe dar (la familia), no está a cargo de nosotros, no podemos dar ninguna información, no lo está atendiendo médicos nuestros, son médicos que ellos tienen”, dijo.

Torres Félix había sido dado de alta semanas atrás tras permanecer hospitalizado por un ataque armado ocurrido a finales de febrero en Culiacán, hecho que lo mantuvo en estado delicado durante varios días.