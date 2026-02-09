Sergio Torres se mantiene estable; le colocaron drenajes quirúrgicos y fue sometido a reconstrucción en una mano: Rocha

El Diputado Sergio Torres Félix se mantiene estable y continúa bajo atención médica especializada, informó el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al dar a conocer una actualización sobre su estado de salud tras el atentado del que fue víctima.

Explicó que el legislador requirió la colocación de drenajes para permitir el adecuado funcionamiento fisiológico de su organismo, como parte del tratamiento médico que recibe.

“Se le colocaron algunos drenajes para que su organismo pueda funcionar fisiológicamente, es decir, para cubrir necesidades como el drenaje de líquidos”, detalló Rocha Moya.

Añadió que, además, los médicos realizaron un procedimiento de reconstrucción en una de las manos de Torres Félix, la cual resultó afectada por el artefacto explosivo durante el ataque.

“También se le hizo un trabajo de reconstrucción en la mano que fue afectada por el explosivo”, precisó.

El Gobernador señaló que, pese a la gravedad de las lesiones, el estado de salud del Diputado se mantiene estable, aunque permanece bajo vigilancia médica y con seguimiento especializado.

Rocha Moya reiteró que las autoridades estatales se mantienen atentas a la evolución clínica del legislador y en coordinación con el personal médico encargado de su atención.

El atentado contra los legisladores de Movimiento Ciudadano ocurrió hace varios días y ha generado una amplia reacción en el ámbito político estatal y nacional, así como llamados a esclarecer los hechos y reforzar las condiciones de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas diligencias relacionadas con la investigación del ataque, mientras continúan las indagatorias correspondientes.