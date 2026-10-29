Servicio de agua potable se restablecerá en Culiacán tras concluir obras en Planta Country

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán concluyó este jueves los trabajos de renovación de transformadores en la Planta Potabilizadora Country, por lo que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse gradualmente al amanecer del viernes 30 de octubre.

Las maniobras se desarrollaron conforme a lo previsto, gracias al trabajo coordinado del personal técnico y operativo de la paramunicipal.

Esto aseguró el cumplimiento de los tiempos anunciados para el restablecimiento del suministro del vital líquido a las zonas afectadas.

Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad y mejorar las condiciones de operación y producción del agua potable.

La renovación de los transformadores busca garantizar procesos más eficientes y confiables en la potabilización y distribución del vital líquido a los hogares y negocios de Culiacán.

La paramunicipal indicó que las labores se desarrollaron según lo programado y sin contratiempos, lo que permitió cumplir con los tiempos anunciados para la recuperación gradual del suministro.

Se estima que el servicio iniciará su retorno al amanecer del viernes 30 de octubre.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado agradeció a la ciudadanía su paciencia y comprensión durante el desarrollo de estas obras.

Se enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana en estos procesos de mejora.

También se informó que, como parte del programa de fortalecimiento de infraestructura, en los próximos días se realizarán trabajos de renovación de equipos de bombeo en la misma planta potabilizadora.

Las fechas y los detalles de estas futuras obras serán dados a conocer oportunamente para que la población pueda tomar las previsiones necesarias y evitar afectaciones.