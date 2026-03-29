Servicios de atención a mujeres permanecerán activos durante Semana Santa en Sinaloa

CULIACÁN._ Durante el periodo vacacional de Semana Santa, se mantendrán activos los servicios de atención para mujeres, con el objetivo de garantizar apoyo inmediato ante cualquier situación de violencia, informó Ana Francis Chiquete Elizalde.

La Secretaria de las Mujeres en Sinaloa detalló que los centros de atención operarán de manera permanente.

“El servicio funcionando a las 24 horas, el Centro de Justicia para las Mujeres en Culiacán va a funcionar también, todos los centros de justicia y los Centros Libre también contarán con guardias para estar atendiendo a las mujeres”, dijo.

Asimismo, destacó la importancia de los canales de emergencia disponibles durante estos días.

“Es muy importante decir que la línea telefónica 800 822 7956, así como reportes al 911, estaremos muy atentos de ellos para la atención”, señaló.

Chiquete Elizalde agregó que también se mantendrán en operación los espacios de resguardo.

“Estaremos trabajando también igual los refugios, las estancias transitorias”.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a no guardar silencio ante situaciones de riesgo.

“Un llamado a las mujeres o cualquier tipo de persona, para que acudan a la Secretaría. Ante cualquier signo de violencia es muy importante pedir ayuda y acercarse a las autoridades”, mencionó.

Finalmente, la funcionaria indicó que se dará seguimiento puntual a los casos de violencia de género en la entidad, incluidos los feminicidios.

“Nos parece que es muy importante que se siga avanzando en ese tema y estaremos dando seguimiento puntual”, concluyó.