Servidores públicos de la SSP Sinaloa reciben capacitación en materia de derechos humanos

Culiacán, Sinaloa, 18 de mayo de 2026.- Con el propósito de que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se mantenga actualizado en materia de derechos humanos, funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) impartieron el curso “Sana Convivencia” a quienes integran la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Provisional del Proceso (UMECA).

Óscar Fragozo, promotor ejecutivo de la CEDH, informó que este curso tiene como objetivo instruir a los servidores públicos sobre cómo deben convivir en cualquier entorno: lugar de trabajo, familia y sociedad, todo ello con respeto a los derechos humanos, para así vivir en armonía. Lo expuesto en el curso contribuye a mejorar el ambiente laboral de la unidad, así como su productividad, además de transmitir los conocimientos adquiridos a las personas a quienes brindan atención. Con ello, se concluye que todas las partes involucradas en los procesos de esta área resultan beneficiadas.

La directora de la UMECA, Teresita de Jesús Sepúlveda Rodríguez, expuso que es fundamental que el personal reciba capacitación continua, debido a que los servidores públicos de esta área brindan atención a imputados y víctimas, quienes en todo momento son tratados con apego irrestricto a sus derechos humanos. Asimismo, informó que fueron 25 las personas capacitadas.

Agregó que, por parte de la SSP Sinaloa, la unidad recibe capacitaciones en asertividad, manejo de emociones e intercomunicación, impartidas por la Dirección de Programas Preventivos de la misma dependencia. Asimismo, instituciones como CEPAVIF e ISMUJERES comparten cursos sobre temas como contención a víctimas, atención a personas que hayan tenido alguna adicción y terapia psicológica.

Desde la Secretaría de Seguridad Pública se impulsan herramientas que contribuyen a la formación del personal, lo cual se refleja en el servicio que se brinda a la población.