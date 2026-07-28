$!Servidores públicos intentan impedir acceso a prensa durante cobertura en oficinas de la Sader en Culiacán

Personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) trató de impedir este martes el acceso de representantes de medios de comunicación a las instalaciones de la dependencia en Culiacán, una vez concluida la reunión entre autoridades federales y productores agrícolas que se manifestaban por temas relacionados con la comercialización del maíz.
La movilización de los agricultores se desarrolló en las oficinas de la Sader, donde acudió el coordinador general de Operación Territorial, Raúl Salgado Vázquez, para atender las demandas de los productores.
Al concluir el encuentro, reporteros de distintos medios intentaron ingresar al salón donde se había realizado la reunión para solicitar una entrevista con el funcionario federal, debido a que el complejo cuenta con distintas salidas y existía la posibilidad de que abandonara el lugar sin ofrecer declaraciones.
En ese momento, una persona identificada como trabajador de la Sader, por portar el uniforme de la dependencia, bloqueó el acceso y señaló que los medios de comunicación no podían ingresar a las instalaciones.
Durante el intercambio, el servidor público intentó cerrar la puerta mientras periodistas permanecían en el acceso, lo que generó momentos de tensión. La puerta quedó trabada por el cuerpo de uno de los reporteros que se encontraba en ese punto, mientras otros comunicadores comenzaron a videograbar lo ocurrido.
Tras varios minutos, el personal permitió finalmente el acceso de los medios al área donde había concluido la reunión.
Posteriormente, el mismo servidor público se acercó a una periodista de Noroeste para solicitarle que eliminara un video en el que se documentaban los hechos, al señalar que no autorizaba el uso de su imagen.
Durante ese momento, un periodista solicitó al trabajador su nombre y cargo. Después de identificarse, el servidor público tomó fotografías de los rostros de los dos periodistas de esta casa editorial bajo la advertencia de reportar a los reporteros.
Mientras esta situación ocurría, Raúl Salgado salió del edificio por una puerta alterna. No obstante, fue alcanzado por reporteros y concedió una breve entrevista.
Minutos más tarde, una funcionaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se comunicó con la redacción de Noroeste para informar que integraba un expediente relacionado con los hechos registrados en las oficinas de la dependencia.
Durante una conversación de aproximadamente nueve minutos, la servidora pública explicó que el trabajador que restringió el acceso actuó siguiendo instrucciones de mandos superiores de la dependencia, al sostener que los medios de comunicación no tienen permitido ingresar a ese tipo de espacios a pesar de ser públicos.
Aunque durante la llamada se explicó que la reunión entre autoridades y productores ya había concluido y que los periodistas buscaban entrevistar a un funcionario público en instalaciones gubernamentales, la postura de la dependencia se mantuvo sin cambios y no se ofreció una explicación sobre la actuación del servidor público.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no había emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido ni informado si realizará alguna investigación interna respecto a la actuación de su personal durante la cobertura periodística.