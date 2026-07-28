$!Servidores públicos intentan impedir acceso a prensa durante cobertura en oficinas de la Sader en Culiacán

Personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) trató de impedir este martes el acceso de representantes de medios de comunicación a las instalaciones de la dependencia en Culiacán, una vez concluida la reunión entre autoridades federales y productores agrícolas que se manifestaban por temas relacionados con la comercialización del maíz. La movilización de los agricultores se desarrolló en las oficinas de la Sader, donde acudió el coordinador general de Operación Territorial, Raúl Salgado Vázquez, para atender las demandas de los productores. Al concluir el encuentro, reporteros de distintos medios intentaron ingresar al salón donde se había realizado la reunión para solicitar una entrevista con el funcionario federal, debido a que el complejo cuenta con distintas salidas y existía la posibilidad de que abandonara el lugar sin ofrecer declaraciones.

En ese momento, una persona identificada como trabajador de la Sader, por portar el uniforme de la dependencia, bloqueó el acceso y señaló que los medios de comunicación no podían ingresar a las instalaciones. Durante el intercambio, el servidor público intentó cerrar la puerta mientras periodistas permanecían en el acceso, lo que generó momentos de tensión. La puerta quedó trabada por el cuerpo de uno de los reporteros que se encontraba en ese punto, mientras otros comunicadores comenzaron a videograbar lo ocurrido. Tras varios minutos, el personal permitió finalmente el acceso de los medios al área donde había concluido la reunión. Posteriormente, el mismo servidor público se acercó a una periodista de Noroeste para solicitarle que eliminara un video en el que se documentaban los hechos, al señalar que no autorizaba el uso de su imagen.