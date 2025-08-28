$!Sesiona Consejo Municipal de Seguridad de Culiacán; proponen canje de armas de juguete en escuelas

CULIACÁN._ Durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, fue presentada la propuesta de implementar un programa permanente de canje de armas de juguete en escuelas. La iniciativa fue planteada por Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, quien subrayó que el gremio ya dejó de vender este tipo de artículos y busca aprovechar fechas como el aniversario de la ciudad para poner en marcha un programa piloto de desarme simbólico dirigido a la niñez. Esta busca incentivar a niñas, niños y jóvenes a entregar estos juguetes, fomentando la cultura de paz desde la infancia. La propuesta fue respaldada por la presidenta de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Guadalupe Zavala Yamaguchi; y la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Karla Fernanda García Beltrán.

El programa contempla la participación del Ayuntamiento de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, escuelas y familias. El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró que revisará la propuesta a detalle para ponerla en marcha de forma integral y con incentivos que garanticen mejores resultados. “Si aprovechamos la agenda y hacemos parte a las niñas y los niños, definitivamente no solamente le estamos apostando al futuro, sino al presente a través de ellos, de los papás; si involucramos a las familias sabemos bien que podemos dar un buen resultado”, expresó.