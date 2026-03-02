Sheinbaum abre diálogo con agricultores sinaloenses y pactan mesa para revisar precio del maíz

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro con representantes del sector agrícola sinaloense para establecer un mecanismo de trabajo que permita revisar el precio del maíz antes del arranque formal de la cosecha.

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que la reunión se realizó de manera privada con alrededor de 30 dirigentes agrícolas en la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, como parte del cierre de la gira presidencial de dos días por la entidad.

De acuerdo con el Mandatario estatal, durante el encuentro se acordó instalar una mesa permanente de seguimiento para analizar las condiciones del mercado y buscar un esquema que permita fijar un precio por tonelada de maíz blanco más acorde a las expectativas del productor.

“No se tiene una fecha, no se fijó una fecha porque le dijeron vamos trabajando, vamos estableciendo una mesa de trabajo. La Presidenta designó a dos funcionarios federales para trabajar con los productores, van a ir valorando, evaluando, es decir, ¿cuál es la ventaja que puede tener y la desventaja? El fijar adelantar tiempos, nos faltan dos meses para empezar a producir”, señaló.

Rocha Moya explicó que uno de los planteamientos centrales fue revisar la actuación de los compradores y reforzar su compromiso con la producción nacional.

Señaló que la Presidenta reiteró que no se deben autorizar importaciones mientras exista cosecha nacional disponible.

“Y la Presidenta tiene mucho interés en hacer el compromiso con los compradores. Este es un tema fundamental. Es decir, que no llegues tú ahora como puede llegar con los compradores y, ‘¿sabes qué? ¿vas a comprar maíz? Bueno, depende, porque yo voy a importarlo. Si está más barato, me lo das más barato, pues te compro, pero si no, lo importo’. Ese no es un compromiso. Y está muy claro esto. Vamos a pactar cuál es tu compromiso con la producción nacional. Y en razón de eso, ya teniendo ese compromiso, ya vamos entonces a establecer lo que son las cuotas que serán los precios. Entonces ellos quedaron muy bien en ese entendido. Van a trabajar ya la meta, la mesa de trabajo ya se estableció”, dijo.

Rocha Moya recordó que en Sinaloa el levantamiento del maíz inicia a finales de abril y se intensifica en mayo y junio, por lo que consideró que el diálogo ocurre en una etapa clave para influir en las condiciones de comercialización.

Aunque cultivos como el tomate y algunas hortalizas presentan cotizaciones favorables, el escenario para los granos es distinto, indicó.

El precio internacional del maíz ronda los 4 mil pesos por tonelada, nivel que, según productores, resulta insuficiente frente a los costos de producción.

Rocha Moya aseguró que se mantendrá la coordinación con la Federación para acompañar al sector agrícola y avanzar hacia condiciones que den viabilidad económica al campo sinaloense.