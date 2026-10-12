$!Sheinbaum alerta a Sinaloa por trayectoria de huracán Simon; Protección Civil se trasladará a Mazatlán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población de Sinaloa a mantenerse atenta a la trayectoria del huracán Simon y a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, ante el pronóstico de impacto en Mazatlán como huracán categoría 1.
Durante un mensaje sobre la atención a los efectos del fenómeno meteorológico en la conferencia La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo señaló que continúa el apoyo de las fuerzas federales mediante el Plan Marina, de la Secretaría de Marina, y el Plan DN-III, de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Alertamos a los estados de la costa del Pacífico, particularmente todavía Jalisco, Nayarit, Colima y, particularmente, Sinaloa por el trayecto del huracán”, expresó.
La Mandataria federal pidió a la población evitar acercarse a las playas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
“Que estén muy, muy atentos a la comunicación de las autoridades de protección civil y evitar acercarse a las playas y mantener pues la comunicación y toda la información que den los gobiernos de los estados”, indicó.
Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó desde la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco, que se trasladarían a Mazatlán luego de recibir información sobre el pronóstico de impacto del fenómeno meteorológico.
“Después de esta reunión nos vamos a trasladar a Mazatlán por el informe que nos acaban de dar de que estará impactando como huracán en categoría 1 en Mazatlán, Sinaloa”, señaló.
Velázquez explicó que las autoridades federales han mantenido comunicación directa con los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, entidades relacionadas con la trayectoria del ciclón.
Asimismo, informó que se activaron el Plan DN-III y el Plan Marina en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, como parte de las acciones de atención y prevención ante los efectos del fenómeno.
Sheinbaum Pardo reconoció la coordinación de los gobiernos estatales y destacó la participación de las fuerzas armadas y de la Comisión Federal de Electricidad en la atención de las afectaciones registradas en las entidades del Pacífico.
La Presidenta reiteró el llamado a seguir las recomendaciones oficiales, evitar exponerse a condiciones de riesgo y mantenerse pendientes de los avisos de las autoridades ante el avance del huracán.