$!Sheinbaum alerta a Sinaloa por trayectoria de huracán Simon; Protección Civil se trasladará a Mazatlán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población de Sinaloa a mantenerse atenta a la trayectoria del huracán Simon y a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, ante el pronóstico de impacto en Mazatlán como huracán categoría 1.

Durante un mensaje sobre la atención a los efectos del fenómeno meteorológico en la conferencia La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo señaló que continúa el apoyo de las fuerzas federales mediante el Plan Marina, de la Secretaría de Marina, y el Plan DN-III, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Alertamos a los estados de la costa del Pacífico, particularmente todavía Jalisco, Nayarit, Colima y, particularmente, Sinaloa por el trayecto del huracán”, expresó.

La Mandataria federal pidió a la población evitar acercarse a las playas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

“Que estén muy, muy atentos a la comunicación de las autoridades de protección civil y evitar acercarse a las playas y mantener pues la comunicación y toda la información que den los gobiernos de los estados”, indicó.