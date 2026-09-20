$!Sheinbaum anuncia acciones para atender ingreso de camarón extranjero a Sinaloa

Ante la problemática que enfrenta el sector pesquero de Sinaloa por el ingreso de camarón extranjero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que funcionarios del Gobierno federal acudirán al estado para atender el tema.
Durante su visita a Culiacán este domingo, Sheinbaum señaló que dentro de las acciones que realizará su Gobierno se encuentra una reunión con autoridades federales para revisar la situación del camarón que está ingresando al País.
“Después va a venir una reunión con Aduanas, porque tenemos que resolver el problema del camarón que está entrando de otros lados del mundo”, expresó.
La Presidenta agregó que se busca proteger la producción nacional y destacó la importancia del camarón sinaloense.
“Mejor camarón es de Sinaloa”, afirmó durante su intervención.
El anuncio fue realizado durante el evento encabezado por Sheinbaum en la Feria Ganadera de Culiacán, donde presentó distintas acciones para Sinaloa en materia de seguridad, agricultura, salud, educación e infraestructura.
La mandataria no detalló durante su discurso qué medidas específicas se tomarán para limitar o regular el ingreso de camarón extranjero, ni precisó qué países o volúmenes están involucrados.
Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno federal mantendrá reuniones con distintas dependencias para atender problemáticas específicas de Sinaloa, entre ellas las relacionadas con el sector agrícola y pesquero.