$!Sheinbaum anuncia acciones para atender ingreso de camarón extranjero a Sinaloa

Ante la problemática que enfrenta el sector pesquero de Sinaloa por el ingreso de camarón extranjero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que funcionarios del Gobierno federal acudirán al estado para atender el tema.

Durante su visita a Culiacán este domingo, Sheinbaum señaló que dentro de las acciones que realizará su Gobierno se encuentra una reunión con autoridades federales para revisar la situación del camarón que está ingresando al País.

“Después va a venir una reunión con Aduanas, porque tenemos que resolver el problema del camarón que está entrando de otros lados del mundo”, expresó.

La Presidenta agregó que se busca proteger la producción nacional y destacó la importancia del camarón sinaloense.