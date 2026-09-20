Sheinbaum anuncia un mes más de subsidio a tarifa eléctrica para Sinaloa

CULIACÁN._ La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este domingo que Sinaloa tendrá un mes adicional de subsidio a la tarifa de electricidad, como parte de las acciones que su gobierno implementará ante las condiciones que enfrenta el estado.

Durante su visita a Culiacán, Sheinbaum informó que acordó con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava ampliar el apoyo a la tarifa eléctrica, que usualmente tiene un subsidio que abarca del 1 de mayo al 31 de octubre.

“Ya acordé con la Gobernadora que se va a enviar un mes el subsidio para Sinaloa”, señaló durante su discurso.

La Presidenta indicó que el acuerdo fue realizado con autoridades federales del sector energético y adelantó que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad participarán en las acciones relacionadas con este apoyo.

El anuncio fue realizado durante un evento en la Feria Ganadera de Culiacán, donde Sheinbaum presentó una serie de medidas para Sinaloa en materia de seguridad, agricultura, salud, educación e infraestructura.

La ampliación del subsidio a la electricidad se suma a las acciones que la Presidenta anunció para el estado, entre ellas el envío de funcionarios federales para atender temas específicos y un presupuesto extraordinario para apoyar al Gobierno de Sinaloa.

Sheinbaum no detalló durante su intervención el monto económico que representará la ampliación del subsidio ni precisó si el apoyo modificará las fechas o condiciones de aplicación de la tarifa eléctrica vigente.

La Presidenta señaló que su Gobierno mantendrá coordinación con la administración estatal para atender las necesidades de Sinaloa.