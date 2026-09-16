Sheinbaum estará en el Parque 87 el domingo durante su visita a Culiacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá un encuentro en el Parque Culiacán 87 durante su visita a la entidad el próximo domingo 20 de septiembre, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

El sitio será el escenario de la actividad que sostendrá la Presidenta durante su visita al estado, cuya realización ya había sido anunciada previamente, aunque hasta este miércoles se había mantenido sin precisar públicamente el lugar.

“Estamos preparando todo. Reitero, es el próximo domingo, será en el Parque 87 y estamos trabajando para que todo salga bien”, dijo Domínguez Nava.

La Gobernadora señaló que los preparativos continúan de cara a la llegada de la mandataria federal, sin adelantar detalles sobre el contenido del encuentro ni sobre las actividades que conformarán su agenda en Culiacán.

La visita ocurrirá a poco más de dos años del inicio de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa y en un contexto en el que los gobiernos estatal y federal mantienen un despliegue de fuerzas de seguridad en la entidad.

Hasta este miércoles, el Gobierno estatal no había informado el horario del encuentro ni los detalles sobre la dinámica del evento en el Parque Culiacán 87.