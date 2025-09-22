Sheinbaum estará en Mazatlán ese fin de semana

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará en Mazatlán el sábado 27 de septiembre, infomó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La Mandataria estará en Sinaloa después de dos meses de su última visita, cuando estuvo en Culiacán para inaugurar una sección del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

La visita a Sinaloa corresponde al primer informe de labores de la Presidenta y una serie de eventos que encabezará para la divulgación de los resultados de su primer año de gestiones.

Entre las entidades que contempla para esta gira durante el fin de semana, según detalló Sheinbaum Pardo, están Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Colima