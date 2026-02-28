Sheinbaum exige a EU frenar el tráfico de armas hacia México

Desde Culiacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno de Estados Unidos debe asumir su responsabilidad para evitar el ingreso de armas a México, al subrayar que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe basarse en el respeto a la soberanía y en acciones compartidas.

Durante su mensaje este sábado, la Mandataria federal aseguró que su administración trabaja diariamente por el bienestar del País y que existen principios que no están sujetos a negociación.

“Trabajamos todos los días por el bien de México. Tenemos muy claro, muy claro, frente a los vecinos que hay principios que no se negocian y además decimos siempre la verdad”, expresó.

En referencia a los señalamientos sobre el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, la Presidenta sostuvo que, así como México realiza acciones para combatir ese delito, el Gobierno estadounidense debe actuar para frenar el flujo de armas hacia territorio mexicano.

“Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México”.

Sheinbaum Pardo reiteró además que la soberanía nacional es un eje central de su gobierno.

“Y tenemos muy claros los principios: la soberanía no se negocia. México es un país libre, independiente y soberano. Y aquí decidimos las y los mexicanos. Como decimos en México, ¿quién manda? El pueblo, no manda a nadie más que el pueblo nuestro País”, declaró.

La Mandataria concluyó su intervención agradeciendo a las personas asistentes al acto público realizado en la capital sinaloense, en el marco de su gira de trabajo por la entidad.