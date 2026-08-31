Sheinbaum mantiene atención prioritaria en seguridad de Sinaloa: Gobernadora

El Gobierno federal mantiene a Sinaloa como una entidad de atención prioritaria en materia de seguridad y no se descarta que el gabinete federal vuelva a sesionar en territorio sinaloense, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Señaló que la posibilidad de una nueva reunión forma parte del seguimiento que realiza la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa.

“Es parte de esta estrategia, de esta revisión que se sigue haciendo con las distintas entidades federativas y Sinaloa está en un plano de una atención prioritaria por parte de la Presidenta, en ese sentido yo no dudo que pronto podamos tener de nuevo una reunión de esta naturaleza, que implica hacer un seguimiento y un análisis de lo que todos los días se hace aquí en Sinaloa en la Mesa de Seguridad”, expresó.

Domínguez Nava sostuvo que el respaldo del Gobierno federal también se mantiene para las acciones que se emprendan en el estado, particularmente en materia de seguridad.

Al referirse al presupuesto estatal para el próximo ejercicio, la Gobernadora adelantó que tendrá un enfoque social y estará orientado a atender necesidades básicas de la población.

“De entrada yo lo que voy a comprometer es que va a ser un presupuesto de carácter social donde vamos a priorizar una serie de atenciones de necesidades más básicas, necesitamos profundizar la atención a todas las comunidades que siguen sin tener un buen servicio de agua potable, eso es un derecho básico esencial, sin agua no podemos tener otras cosas”, agregó.

La Gobernadora afirmó que el objetivo será que el gasto público se traduzca en resultados concretos y de impacto directo para las familias sinaloenses, particularmente en servicios considerados esenciales.

La elaboración del próximo presupuesto se realiza bajo la premisa de atender las necesidades más apremiantes de la población y generar beneficios que puedan percibirse en la vida cotidiana, aseguró la Gobernadora.