Sheinbaum presenta informe con más propaganda que rendición de cuentas, dice Wendy Barajas

La dirigente en Sinaloa del PAN, Wendy Barajas Cortés, afirmó que el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum es propaganda desconectada de la realidad estatal, evidenciada por la suspensión del reporte diario de homicidios y desapariciones de la Fiscalía, ocultando la tragedia local.

Barajas Cortés señaló que Sheinbaum presentó un panorama nacional que, a juicio del partido, solo existe en el discurso de su movimiento.

La dirigente contrastó las cifras oficiales con la situación específica de Sinaloa.

La suspensión de los reportes diarios sobre homicidios, privaciones de la libertad y robos de vehículos por parte de la Fiscalía del Estado, al inicio de septiembre, añade a la preocupación sobre la transparencia en la información de seguridad en Sinaloa. Este contexto local contrasta con los datos nacionales.

“Mientras la Presidenta presume una reducción nacional de homicidios, Sinaloa acumuló alrededor de 735 víctimas entre enero y julio y más de 4 mil personas desaparecidas durante los últimos dos años; para las familias sinaloenses, ningún promedio nacional puede ocultar esta tragedia”, indicó Wendy Barajas Cortés, presidenta del PAN Sinaloa.

Barajas Cortés enfatizó que el Gobierno federal ha desatendido a Sinaloa, sin ofrecer apoyos concretos para la producción primaria ni para los micro y medianos empresarios, sectores que han sostenido la economía local.

Agregó que el partido en el poder utiliza cifras seleccionadas, mientras las familias enfrentan pérdidas humanas, desapariciones, empleos perdidos y negocios cerrados.

La presidenta del PAN Sinaloa afirmó que la realidad de Sinaloa no encaja en la visión presentada por Sheinbaum.

Consideró que Morena intenta “tapar el sol con un dedo”, especialmente al suspender la Fiscalía del Estado la publicación de su reporte diario sobre hechos delictivos, lo que, según Barajas, es un intento de ocultar la situación de seguridad.

”Morena puede aplaudirse y calificarse a sí mismo, pero el verdadero informe lo presentan diariamente las calles, los hospitales y las familias mexicanas”, expresó Barajas Cortés.

Manifestó que los sinaloenses y mexicanos necesitan un Gobierno que garantice seguridad, empleos formales, atención médica y hospitales dignos con medicamentos. “Definitivamente Sheinbaum y Morena siguen profundamente en deuda con México y con Sinaloa, porque nada de lo anterior existe”, apuntó.