Sheinbaum regresa a Sinaloa en un escenario político distinto y con la violencia aún sin resolver

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresará este domingo a Culiacán en un escenario muy distinto al de su última visita: Rubén Rocha Moya ya no está al frente del Gobierno de Sinaloa; Estados Unidos lo señaló por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y la estrategia de seguridad federal en el estado acaba de ser reforzada ante la persistencia de la violencia.

Siete meses después de la última visita presidencial, Sinaloa cuenta con una nueva Gobernadora interina y con un despliegue federal que supera los 20 mil elementos, incluido un refuerzo de más de 3 mil 400 efectivos en Mazatlán anunciado esta semana.

El 28 de febrero, Sheinbaum estuvo en Culiacán junto a Rocha Moya para poner en marcha la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS, proyectado con 395 camas y 40 consultorios.

En ese momento, Rocha Moya todavía encabezaba el Gobierno estatal. Dos meses después, el escenario político cambió.

El 29 de abril, autoridades de Estados Unidos hicieron públicos señalamientos en su contra y la de otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico. El Gobernador rechazó las acusaciones.

El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia para separarse del cargo.

El Congreso del Estado designó entonces a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina, quien permaneció al frente del Ejecutivo estatal durante poco más de tres meses.

El 21 de agosto, Rocha Moya anunció su regreso a la Gubernatura, después de 112 días separado del cargo. Sin embargo, su reincorporación duró poco más de un día.

El 22 de agosto volvió a solicitar licencia por tiempo indefinido, en medio de cuestionamientos políticos y mientras continuaban las investigaciones relacionadas con los señalamientos de Estados Unidos.

Desde el 25 de agosto, Graciela Domínguez Nava ocupa de manera interina la Gubernatura.

Es con ella con quien Sheinbaum se encontrará este domingo, en una entidad donde el problema de seguridad que comenzó en septiembre de 2024 sigue requiriendo una fuerte intervención federal.

Esta misma semana, integrantes del Gabinete de Seguridad federal se trasladaron a Mazatlán para revisar la estrategia con autoridades estatales y acordaron reforzar la presencia de las fuerzas federales en el puerto.

El refuerzo contempla elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Defensa, incluidos integrantes de Fuerzas Especiales.

Con estos movimientos, el despliegue federal en Sinaloa supera los 20 mil elementos, mientras Mazatlán recibe un refuerzo específico ante los episodios de violencia registrados en las últimas semanas.

La visita presidencial ocurrirá este 21 de septiembre además cuando se cumplen dos años del inicio de la crisis de violencia que ha dejado homicidios, desapariciones y robo de vehículos, y que ha obligado al Gobierno federal a mantener una presencia permanente de fuerzas de seguridad en la entidad.

A este escenario se suma la agenda de los productores agrícolas, quienes buscan un acercamiento con Sheinbaum para plantearle demandas relacionadas con apoyos al campo y pagos pendientes.

La Presidenta encabezará a las 13:30 horas el encuentro “Honestidad y Resultados en Sinaloa”, como parte de la gira que realiza por el País para presentar los resultados de su segundo año de Gobierno.

El acto se realizará en la Feria Ganadera de Culiacán, después de que la sede fue cambiada del Parque Culiacán 87.

Será su primer encuentro público en Sinaloa desde que Rocha Moya dejó nuevamente la Gubernatura, con Domínguez Nava como interlocutora del Ejecutivo estatal y con la seguridad todavía como uno de los principales pendientes de la entidad.