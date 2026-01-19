Sheinbaum tendría una Mañanera en Sinaloa en el mes de febrero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaría en Sinaloa el próximo mes de febrero para encabezar su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo.

Esta información fue revelada por el Gobernador Rubén Rocha Moya que señaló que desconoce exactamente el día y la ciudad que visitaría la Presidenta.

En días anteriores el Gobernador adelantaba la visita de Sheinbaum Pardo a Sinaloa.

De acuerdo a la declaración del Gobernador la visita obedece a las giras que realiza la Presidenta para llevar su conferencia a diversos espacios del territorio mexicano.