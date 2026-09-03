Sheinbaum visitará Sinaloa el 20 de septiembre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que visitará Sinaloa el próximo 20 de septiembre, como parte de la gira nacional que realizará por los estados del país con motivo de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum adelantó que durante su visita sostendrá un encuentro con la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, quien asumió el cargo el pasado 25 de agosto.

“Nos toca ir ahora en las giras a Sinaloa. ¿Qué día vamos a ir? El 20 de septiembre vamos a ir a Sinaloa y ahí pues tendría oportunidad de platicar con ella”, señaló.

La Presidenta también informó que el gabinete de seguridad federal acudirá próximamente a Sinaloa como parte de las reuniones periódicas que mantiene en las entidades para dar seguimiento a las condiciones de seguridad y a la coordinación con los gobiernos estatales.

Sin embargo, señaló que todavía no tiene definida la fecha en que se realizará esta reunión.

“Va a ir el gabinete de seguridad pronto a Sinaloa, no recuerdo exactamente el día, van a ir ellos a reuniones periódicas que tienen para atender la seguridad de Sinaloa”, explicó.

La visita presidencial ocurrirá menos de un mes después de que Graciela Domínguez asumiera como Gobernadora interina de Sinaloa, luego de que el Congreso del Estado aprobara la licencia definitiva de Rubén Rocha Moya.

Hasta el momento, el Gobierno estatal no ha informado cuáles serán las actividades específicas que desarrollará Sheinbaum durante su visita del 20 de septiembre.