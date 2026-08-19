$!Shriners atiende a 16 menores por quemaduras en Sinaloa; nueve fueron trasladados a EU

El Club Shriners Culiacán ha atendido durante este año a 16 menores de Sinaloa por quemaduras, de los cuales nueve tuvieron que ser trasladados a hospitales especializados en Estados Unidos, informó la organización.

Del total de pacientes, 14 fueron niños y dos niñas. La mayoría sufrió lesiones relacionadas con incendios en sus viviendas, aunque también se atendieron casos provocados por líquidos calientes, gasolina y descargas eléctricas.

“Lo que se ha atendido son 16 niños, de los cuales nueve se fueron a Estados Unidos por diversas causas. De esos 16, 14 fueron niños varones y dos fueron niñas”, detalló Dante Ramos Franco, miembro de esta organización.

Los casos han sido registrados en municipios como Culiacán, Guamúchil, Guasave, Ahome y Mazatlán. Entre ellos se encuentran menores afectados por una explosión ocurrida en Guamúchil.

Los nueve menores que requirieron atención en Estados Unidos fueron canalizados a hospitales especializados de acuerdo con la gravedad de sus lesiones y la disponibilidad de camas.

Los integrantes de Shriners señalaron que el traslado puede concretarse en alrededor de 48 horas una vez que se cuenta con la valoración médica y las autorizaciones necesarias.

“En el caso de los nueve traslados que se hicieron, se hace en el transcurso de 48 horas, una vez que se consiguen las aprobaciones tanto de los médicos como de las autoridades en Estados Unidos”, explicó.

Los principales destinos han sido Galveston, Texas, y Sacramento, California, debido también a que los costos de traslado son menores que hacia otros hospitales especializados.

“Galveston cuesta alrededor de 25 mil dólares. Sacramento un poquito más caro. Boston, que también tiene estos hospitales de quemaduras, es todavía más caro”, señaló.

Explicaron que los recursos para cubrir estos traslados provienen de aportaciones y donaciones, por lo que la disponibilidad económica puede limitar la capacidad para responder ante una emergencia.

“Los clubes en México no tenemos la capacidad económica como para estar mandando muchos niños y por eso el recurso siempre está contado, siempre está muy limitado”, señaló.