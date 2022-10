‘Si el amparo se resuelve a mi favor, tumbaría juicio político’ Estrada Ferreiro

CULIACÁN._

El ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro enfrentó este viernes la última audiencia bajo el proceso de juicio político donde se esperaba que encarara la posibilidad de inhabilitación de la función pública hasta por seis años.

Sin embargo, debido a un amparo otorgado por un Juez Federal el pasado 3 de octubre, el Supremo Tribunal de Justicia no podrá dictar sentencia hasta que se verifique que no existió violación a los derechos humanos del ex Mandatario al someterlo al proceso.

“El procedimiento ha estado muy turbio. Si el juicio de amparo se resuelve a favor mío, tumba todo lo que había”, compartió brevemente a medios de comunicación Jesús Estrada Ferreiro.

Cabe destacar que la audiencia en un primer momento se había anunciado como abierta al público, sin embargo trabajadores del Tribunal de Justicia impidieron la entrada de personas ajenas al proceso.

Adolfo Beltrán Corrales, diputado que representó al Congreso del Estado en la audiencia informó que en el encuentro se ratificaron los argumentos por los que el Poder Legislativo decidió someter a juicio político al ex Alcalde.

Antes de que Jesús Estrada Ferreiro obtuviera el amparo, el Supremo Tribunal de Justicia tenía hasta el próximo miércoles para definir una sentencia contra el ex Alcalde. Ahora se deberá determinar si el Congreso de Sinaloa actuó o no violando los derechos del ex Mandatario.

A la audiencia acudieron los ex funcionarios municipales pertenecientes al gabinete de Estrada Ferreiro, Yolanda Martínez Sotelo y Rodolfo Audelo, ex Directora de Recursos Humanos y ex Director de Servicios Públicos.

En abril, el Congreso de Sinaloa votó a puerta cerrada llevar a juicio político al ex Alcalde debido a solicitudes ciudadanos.

Las solicitudes fueron realizadas por viudas de policías municipales que denunciaron la no homólogación de pensión, y ciudadanos afectados por la no aplicación en el descuento en el agua potable para personas de la tercera edad. Ambas gestiones obedecen a leyes estatales.

El 29 de junio, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa informó que se acordó por unanimidad del Pleno solicitar la destitución como Presidente Municipal de Culiacán a Jesús Estrada Ferreiro, y se le inhabilite para ocupar cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público por un período de seis años.