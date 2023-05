Los hijos Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de los ex rectores Héctor Melesio Cuén Ojeda, Víctor Antonio Corrales Burgueño y Juan Eulogio Guerra Liera, deberían salir de la nómina de la UAS, tras ser evidenciados por Noroeste, señaló el Diputado José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado.

“Yo creo que si tienen vergüenza, yo creo que si tienen un poquito de dignidad y asumen que están pasando sobre los derechos de otros, que están violando la ley que nos obliga a no contratar familiares con recursos públicos (...) porque esto constituye una violación, un delito incluso”, criticó el Diputado local.

“Pienso que el doctor Madueña está emplazado no solamente a sacar a sus hijos de los empleos en los que los tiene en la universidad, bien pagados por cierto”, señaló.

Este jueves, Noroeste publicó el reportaje “Sursum juniors: los hijos de los rectores de la UAS y sus meteóricos ascensos” en el que evidenció que en la última década los vástagos de ex rectores han obtenido múltiples plazas y cargos al interior de la UAS, con ascensos que abarcan desde conserjes hasta directores generales, por mencionar un ejemplo.

“Es parte de la patrimonialización de la universidad por parte de este grupo, a ellos no les importa el nepotismo, lo han practicado, lo han llevado al extremo pasando sobre los derechos del resto de los maestros y maestras, de trabajadores de la universidad”, sentenció Luque Rojas.

“Pasando por encima, ya no digamos de adversarios u opositores, sino simplemente de la dignidad de maestras y maestros, y trabajadores que por el solo hecho de no participar en la construcción del partido, en la promoción del Partido Sinaloense, pues son castigados”, dijo.

Denunció el Diputado local que el nepotismo no solo es en el caso del rector y los ex rectores si no que se extiende en el organigrama directivo.

“Dense una vuelta por las escuelas e investiguen qué cargos ocupan los hijos de los directores y de los vicerrectores en la zona norte, por ejemplo; qué hacen las esposas, qué hacen los hermanos, qué hacen los hijos de directores de las escuelas”, acusó.

“Te vas a dar cuenta que están copadas por familiares de la élite de las zonas, de las unidades académicas, que se las han entregado como parte del patrimonio ya no de la sociedad, o de la comunidad universitaria, sino de los acólitos, de los fieles, de este grupo pernicioso que tiene a la universidad”, sentenció.