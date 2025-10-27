Sí habrá Feria Ganadera 2025 en Culiacán, pero sin Palenque, confirma Gobernador

El Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que la Feria Ganadera de Culiacán sí se realizará este año, aunque sin Palenque, debido a la decisión de los organizadores de cancelarlo.

El evento, organizado por la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, conservará su carácter familiar, con juegos mecánicos, exhibiciones de ganado y un tianguis.

“Está confirmado que no hay Palenque, aunque digan que sí los empresarios. Ya les estoy diciendo que no, porque por cuestiones de seguridad no tenemos Palenque. Vamos a tener ese tianguis y buscaremos traer buenos artistas que le canten a la gente, en sana paz, sin bebidas, sin apuestas ni juegos”, señaló Rocha Moya.

El Gobernador insistió en que el objetivo es preservar las tradiciones del sector ganadero, promover la convivencia entre productores y ofrecer un espacio seguro para las familias.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, informó que ya se dialogó con las asociaciones ganaderas para definir la organización del evento.

Adelantó que el tianguis estará orientado al intercambio y exhibición de ejemplares como parte de un programa de mejoramiento.

“Se platicó ya con todas las asociaciones y se está viendo hacer la Feria Ganadera como dijo el Gobernador: sin Palenque y con un tianguis para mejoramiento”, indicó Bello Esquivel.