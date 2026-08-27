Sí habrá festejos por el 495 aniversario de Culiacán, confirma Alcaldesa

Culiacán sí tendrá festejos por el 495 aniversario de su fundación en septiembre, confirmó este jueves la Presidenta Municipal provisional Ana Miriam Ramos Villarreal.

Señaló que el Ayuntamiento ya cuenta con un programa para la celebración, aunque todavía se encuentra afinando las actividades que formarán parte de la cartelera.

“Estamos todavía en la elaboración del plan.. sí va haber festejos de Culiacán”, afirmó.

La declaración representa un cambio respecto a lo señalado la semana pasada, cuando la propia Alcaldesa había dicho que la realización de los festejos se encontraba bajo evaluación debido a las condiciones de seguridad en la ciudad.

Para esta edición, adelantó que se buscará dar espacio al talento local, una línea que ya había sido planteada por el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán para la celebración del aniversario.

“Siempre se ha resaltado la cultura. Como municipio hemos estado muy enfocados en dar esta prioridad a lo que es la cultura, el deporte, la educación, entonces este año no será la excepción. Muy probablemente se van a tomar en cuenta los artistas locales”, comentó.

La ciudad cumple 495 años de su fundación el próximo 29 de septiembre. De acuerdo con la información municipal, tradicionalmente las actividades se extienden durante varios días e incluyen eventos culturales, artísticos, deportivos y recreativos.

La Alcaldesa no adelantó todavía los nombres de los artistas ni el calendario de actividades. Señaló que será hasta que concluya la planeación cuando el Ayuntamiento informe de manera oficial cómo se desarrollarán los festejos.

El anuncio se da además en un momento de cambios en el Gobierno estatal, luego de que Graciela Domínguez Nava asumiera como Gobernadora interina de Sinaloa, por lo que las actividades de septiembre se organizarán de manera paralela a los festejos patrios.

Además del aniversario de Culiacán, Ramos Villarreal confirmó que el 16 de septiembre se realizará en la ciudad el tradicional desfile cívico-militar, con participación de la Defensa, Guardia Nacional, Marina y Fuerza Aérea.