Tras los bloqueos ocurridos en las inmediaciones de la comunidad Villa Ángel Flores “La Palma”, Navolato, el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, aseguró que hay Estado de Derecho en Sinaloa.

“Y el estado de derecho implica la acción de las fuerzas armadas y justamente se procedió con mucha rapidez”, explicó el Legislador.

Sin embargo, recalcó que no tenía información precisa y desconoce cómo se dieron los bloqueos que ocurrieron la mañana de este martes en caminos que conectan La Palma con otras comunidades.

“No me atrevería a emitir una opinión por ser un tema de tanta trascendencia, hasta en tanto no me informe”, dijo.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó cinco bloqueos montados por civiles armados, quienes colocaron vehículos como tráileres para impedir el acceso y salida de la comunidad.

Más tarde, la dependencia informó el aseguramiento de nueve vehículos por el operativo que llevó a cabo junto con las fuerzas federales en el corredor que va desde Villa Adolfo López Mateos “El Tamarindo”, Sindicatura de Culiacán, hasta La Palma.