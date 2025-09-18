‘Si la SEPyC exige alumnos en clases, nosotros exigimos seguridad’, reclama padre de familia de Villa Juárez

En medio de la ola de violencia que persiste en Villa Juárez, Navolato, un padre de familia exigió a la Secretaría de Educación Pública y Cultura que garantice seguridad real en las escuelas de la sindicatura, ante el riesgo que enfrentan alumnos y docentes por las constantes balaceras en la zona.

Este jueves, Alejandro acudió a las oficinas de la SEPyC junto con cerca de 20 profesores de primaria de la sindicatura y comisarías para plantear a la Secretaria Gloria Himelda Félix Niebla migrar de manera temporal a clases virtuales por seguridad de la comunidad escolar.

“Entendemos que hay otras comunidades que también requieren seguridad, pero mínimo, si las Epik exige que se presente los alumnos, entonces nosotros exigimos que también haya seguridad para los alumnos, y no nada más para los alumnos, sino para la comunidad entera: directores, trabajadores, maestros, todos”, pidió.

Alejandro señaló que los tiroteos se han registrado en distintos momentos del día, incluso en horarios de entrada y salida de clases.

La última balacera, dijo, se registró este jueves durante la madrugada.

Pese a ello, criticó, el director de la escuela Secundaria en la que acude su hijo pidió a los padres llevar a los alumnos a clases presenciales.

“Puede ser una balacera a las 6 de la mañana, a mediodía, como se suscitó la vez pasada, a la hora de salida, durante la madrugada”.

“Me acabo de pegar un round, porque el director de la secundaria, yo no le tengo porque mandar a mi hijo, si usted no me garantiza que va a haber seguridad”.

“Yo me presento con el director [hoy] y le digo: ‘sabe qué, no’. Hubo balacera a las 3 de la mañana, el día de ayer hubo balaceras, el lunes hubo, la semana pasada y volvemos a lo mismo”.

El padre subrayó que no piden presencia militar permanente, sino un patrullaje continuo que disuada a los grupos armados de actuar cerca de los planteles.

Recordó que antes había soldados cerca de una primaria, pero que ahora solo se mantiene una camioneta, a pesar de que, aseguró, hay elementos suficientes para cubrir la zona.

“Allá en Villa Juárez cerca de una primaria se encuentra en una casa, ejidal, donde había colocado a soldados. Nada más dejaron una camioneta cuando cuentan con un montón de elementos para poder proveer seguridad”.

“¿Qué sucedió la semana pasada en Villa Juárez a mediodía, a la 1:30 de la tarde? Cuando hacen el intercambio del turno vespertino matutino, se suscitó un evento. Hasta la hora llegan las autoridades, pero si hubiera autoridades presentes, yo creo que ese tipo de gente no va a actuar en ese momento”, dijo.