En octubre del 2020, Lilia había terminado su relación con Germán, con quien vivió en concubinato por más de tres años, porque ella no estaba feliz a causa del comportamiento violento que percibía y recibía de él.

La noche del 4 de octubre, durante la fiesta de cumpleaños de América, amiga de Lilia, ella explicaba que “ya no tenía vida” con su ex pareja, pero este aún tenía la intención de retomar la relación.

Recargado en su motocicleta roja, justo detrás de la silla donde estaba la víctima, Germán escuchó a su ex pareja explicar las causas de su separación, con la cual no estaba de acuerdo.

Cerca de las 04:00 horas del 5 de octubre, después de haber insistido con llevarla a su casa y recibir puras negativas, Germán procedió a despedirse del convivio, no sin antes acercarse para abrazar a su ex pareja.

”Si no eres mía, no serás de nadie”, dijo Germán mientras abrazaba con un brazo a su ex pareja, al mismo tiempo que con la otra perpetraba dos puñaladas en el cuello de ella con una navaja corta para afeitar, sin lograr quitarle la vida.

Por estos hechos, Germán fue llevado a juicio bajo la causa penal 644/2020 por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. En el comienzo del juicio oral este 6 de febrero de 2024, acudió esposado, arropado por una camisa azul oscuro de manga larga, unos pantalones de igual color y sus zapatos cafés.

Con una mirada fría y directa escuchó los relatos de Sergio y Brenda, padres de América, acerca de cómo vivieron el atentado que acabó con la fiesta que celebraban afuera de su casa.

Sergio declaró que, al percatarse de la agresión, se abalanzó sobre Germán para alejarlo de Lilia, luego sujetó la mano en la que tenía la navaja y con empujones lo llevó lejos del lugar de los hechos.

Tras desplazarlo varios metros, notó que Germán comenzó a autolesionarse con el arma, también en el cuello, por lo que decidió regresar a su hogar para ver el estado de Lilia, a la vez que pidió auxilio a las autoridades.

Brenda, por su parte, permaneció cerca de su casa y atendió a Lilia. A como pudo, logró detener el sangrado de la joven con papel antes de trasladarla al hospital.

En el trayecto al nosocomio, Lilia siguió consciente e incluso pidió a los padres de América que le prestaran un celular para llamarle a su mamá y notificarle del suceso.

A este proceso también abonarán con sus declaraciones dos personas más, quienes son agentes de la Policía de Investigación. Tendrá su turno hasta el 9 de febrero a las 09:30 horas.