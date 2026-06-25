‘Si no es la Gubernatura, buscaré la Alcaldía’: Roxana Rubio rumbo a 2027

La Diputada local por el PAN Roxana Rubio Valdez confirmó que realizó su registro para participar en el proceso interno de selección de la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa por su partido.

La Legisladora señaló que su intención es competir por este cargo de elección popular; sin embargo, indicó que en caso de no resultar seleccionada, también estaría dispuesta a buscar la Alcaldía de Culiacán o una Diputación, ya que su objetivo es ganar una elección popular.

“Es jugar por tierra. En este momento estoy compitiendo para ganar la candidatura a la Gubernatura y estamos analizando el tema de las alianzas; soy una mujer aliancista”, mencionó.

Rubio Valdez comentó además que, por el momento, el partido se mantiene abierto a posibles alianzas con otras fuerzas políticas de cara al proceso electoral de 2027.

Asimismo, destacó que ya se le ha hecho una invitación a la Diputada Paola Gárate para incorporarse al partido, y expresó que están a la espera de recibir una respuesta por parte de la Legisladora en el corto plazo.

“Por supuesto que sigue la invitación para la Diputada Paola Gárate. Ya hemos estado en pláticas con ella y no perdemos la fe, no creo que tengamos éxito, pero ahí está la invitación. Ojalá no tarde en tomar una decisión, porque este proceso ya se va a cerrar y no vaya a quedarse como el perro de las dos tortas, y que al final el PRI no le de nada”, expresó.