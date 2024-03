Si no pueden con la encomienda que tienen, renuncien, acusó la dirigente del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, ante los hechos acontecidos el pasado fin de semana en Sinaloa.

Desde el jueves 21 hasta la mañana de este martes, Sinaloa se vio afectado con la balacera de en Badiraguato y en Culiacán la desaparición de más de 60 personas, la balacera en La Lima, así como las lonas colgadas con amenazas en diferentes puntos de la ciudad hasta hace apenas unas horas.

Ante estos hechos, la dirigente del PAN en Sinaloa, exigió al Gobierno de Sinaloa que se pongan a hacer su trabajo, ya que a sus palabras, jamás se había vulnerado la integridad de tantas personas en 24 horas.

“Exigimos al gobierno de Morena que se ponga a hacer su trabajo ¿Qué está pasando con esa estrategia que tanto han presumido de seguridad? Los abrazos no funcionan, los sinaloenses no podemos normalizar este tipo de cosas”, declaró.

“Jamás se había vulnerado de manera tan directa, decenas de familias como lo que vivió el pasado fin de semana. Si no pueden con la encomienda que tienen, renuncien, así lo digo tres veces, renuncien si no pueden”, indicó Rubio Valdez.

Así mismo, el candidato al Senado de la coalición Fuerza y Corazón por México, Eduardo Ortiz Hernández, manifestó que se vivía un miedo tanto en Culiacán como en todo Sinaloa.

“Es un terrible miedo el que se está viviendo aquí en Culiacán, aquí en todo Sinaloa. A nosotros como candidatos nos toca recorrer toda la ciudad, el día de ayer durante dos ocasiones, tanto que había sido alrededor por la Imala, había un gran retén que la gente volvía a sentir miedo”, expresó.

También, reprochó el comentario del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la pregunta de una periodista sobre cómo estaba la situación en el Estado en la “mañanera” del lunes.

“Es que no puedo pasar y en el no puedo pasar, vas y les preguntas a las autoridades y no te dicen nada. Y lo más increíble fue lo que nos dijo el Presidente de México el día de ayer, cuando le hace la pregunta la reportera en ‘cómo está la situación aquí en Sinaloa, que nos platique su análisis’ y lo que él dijo, y se los voy a leer, dijo ‘no puedo informar por razones obvias’...”, dijo.

“¿Cuáles son las razones obvias que puede tener un Presidente de México para decir eso? ¿Cuáles son las razones obvias por las que vemos a la gente muy preocupada? y donde vemos a un Gobernador del Estado de Sinaloa, Rocha Moya, que no ha hecho nada”, manifestó.

Sergio Esquer Peiro candidato a Diputado federal por el Distrito 5 en Sinaloa, aconsejó a la ciudadanía de no normalizar los hechos ocurridos, que no pierda su capacidad de asombro, ya que lo que se vivió no debe de suceder.

“Exhortar a la ciudadanía de que por favor no normalicemos la situación que está sucediendo en el estado. No podemos darlo por un hecho de que así son las cosas, esto no puede pasar en el estado, esto no debe de suceder. Tenemos que estar conscientes que las autoridades son las encargadas y exigirnos de establecer el Estado de Derecho”, dijo.

“Nos dice un mensaje muy lamentable de la ausencia que tiene el estado en el tema como autoridad. Eso no es posible, tenemos que avanzar, pero por favor a la ciudadanía, no tenemos que normalicemos eso, no perdamos la capacidad de asombro y sepamos a exigir a las autoridades”, expresó Esquer Peiro.

Ortiz Hernández invitó a la ciudadanía a votar este 2 de junio para luchar por la tranquilidad de transitar libremente.

“Estamos luchando para tener esa tranquilidad que la gente quiere y lo vamos a hacer y lo vamos a poder lograr, porque está muy claro que ese medio de la inseguridad de la persona, la gente quiere que ya se deje de tener”, indicó.

“Este 2 de junio los estamos invitando a votar y los estamos invitando a votar para ese cambio, para que vuelvan a tener cada una de las personas que viven Sinaloa esa oportunidad de transitar libremente, de esa manera de seguir adelante”, comunicó el candidato al Senado.