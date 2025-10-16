$!Si no somos corresponsables, somos cómplices de la violencia: James Tobin

Si la ciudadanía no es corresponsable y colabora con las autoridades de seguridad y justicia, se vuelve cómplice de la violencia en la región, definió el empresario y coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, James Tobin.

En su intervención abundó que la población, a pesar de no tener atribuciones ni facultades de las autoridades, sí puede y debe asumir los problemas de violencia como algo propio y en lo que tiene que tomar acciones.

“Tenemos que ser corresponsables y por corresponsables me refiero a que tenemos que mantenernos en el espíritu de que nuestro problema es nuestro problema, si las cosas no salen, no se echan culpas, se buscan soluciones. Si no somos corresponsables, somos cómplices”, dijo Tobin.

“Podemos ayudar a la autoridad, no somos autoridad ni tomemos atribuciones que no nos corresponden, pero sumando esfuerzos podemos llegar más lejos”, afirmó el especialista.