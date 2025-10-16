$!Si no somos corresponsables, somos cómplices de la violencia: James Tobin

Si la ciudadanía no es corresponsable y colabora con las autoridades de seguridad y justicia, se vuelve cómplice de la violencia en la región, definió el empresario y coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, James Tobin.
En su intervención abundó que la población, a pesar de no tener atribuciones ni facultades de las autoridades, sí puede y debe asumir los problemas de violencia como algo propio y en lo que tiene que tomar acciones.
“Tenemos que ser corresponsables y por corresponsables me refiero a que tenemos que mantenernos en el espíritu de que nuestro problema es nuestro problema, si las cosas no salen, no se echan culpas, se buscan soluciones. Si no somos corresponsables, somos cómplices”, dijo Tobin.
“Podemos ayudar a la autoridad, no somos autoridad ni tomemos atribuciones que no nos corresponden, pero sumando esfuerzos podemos llegar más lejos”, afirmó el especialista.
Esto durante su participación en el Encuentro Ciudadano sobre Seguridad y Justicia en México, bajo la ponencia “La Responsabilidad de la Ciudadanía frente a la Violencia: Caso Rivera Maya”, en la que describió cómo sociedad y Gobierno afrontaron la alza delictiva registrada en Cancún.
Reconoció como una dificultad en esta coordinación la falta de confianza que existe entre las partes, la cual, aseguró, no solo se da de sociedad hacia Gobierno, sino que también hay malos ciudadanos que complican la relación con el Estado.
“Una cosa que tenemos que entender desde el origen es que el ciudadano desconfía de la autoridad, pero también la autoridad es autoridad en ese momento, no somos nosotros autoridad”.
Como parte de su ponencia, comparó los casos de ciudades como Torreón, Coahuila, y Medellín, en Colombia, las cuales se entrelazan y asemejan por las agudas crisis de seguridad que experimentaron.
Como factor común entre estas, expuso Tobin, existió disposición del Gobierno para actuar de frente contra la violencia.
“Se tocó fondo, nosotros también tocamos fondo en Quintana Roo. Si no hay voluntad política estamos jodidos, en la voluntad política está todo”.
Como otro eje crucial para combatir la inseguridad resaltó que debe haber un trabajo responsable de la prensa.
“Muchos de los medios sí lo son, algunos otros no lo son, pero en los dos casos [Medellín y Torreón] encontré que son la fuente de información más importante”, comentó James Tobin.