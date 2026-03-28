$!‘Si nos prestan el micrófono, no hay que soltarlo’: PAN Culiacán impulsa agenda de mujeres hacia el futuro

CULIACÁN._ En un encuentro que congregó a la militancia y liderazgos del Partido Acción Nacional, el Comité Directivo Municipal y la Secretaría de las Mujeres de Culiacán llevaron a cabo el panel “El futuro de las mujeres en la agenda legislativa de México”, un espacio dedicado a la reflexión sobre el empoderamiento y los retos políticos actuales.
El evento contó con la participación de Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Diputada federal por Nuevo León; y Vanessa Sánchez Vizcarra, consejera nacional del PAN, quienes compartieron sus trayectorias y visiones sobre el liderazgo en entornos históricamente rígidos.
Durante su intervención, Gómez Cárdenas, reconocida por ser la primera mujer en la historia de Nuevo León electa tres veces consecutivas como Diputada federal, enfatizó que la responsabilidad de las mujeres en la política es asumir el liderazgo sin esperar permisos.
“Las mujeres, si nos prestan el micrófono, ya no tenemos que soltarlo; y si no nos lo prestan, tenemos que ir a agarrarlo”, sentenció.
La legisladora también relató los obstáculos culturales que persisten, recordando cómo en sus inicios fue cuestionada por votantes simplemente por su género, y destacó la doble carga que enfrentan las mujeres al balancear sus carreras con el rol de cuidadoras, una responsabilidad que, según señaló, debe ser compartida y respaldada por el Estado y las empresas.
Por su parte, Sánchez Vizcarra, experta en políticas de género, subrayó que el liderazgo humanista se nutre de la sensibilidad y las historias compartidas entre mujeres.
De igual manera relató que el reto fundamental es que las mujeres moldeen su propio modelo de toma de decisiones sin tener que replicar estructuras ajenas.
“Este ejercicio nos demuestra que solo podemos avanzar verdaderamente en conjunto”, afirmó Sánchez Vizcara.
El encuentro también sirvió como plataforma de preparación para los próximos procesos electorales y contó con la participación de contó con la participación del dirigente del PAN municipal, Eduardo Ortiz Hernández.
Finalmente se habló sobre fortalecer el camino hacia el 2027, las panelistas coincidieron en que la clave reside en hacer comunidad y mantener la cercanía en las colonias, escuchando las necesidades reales de la población.