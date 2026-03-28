$!‘Si nos prestan el micrófono, no hay que soltarlo’: PAN Culiacán impulsa agenda de mujeres hacia el futuro

CULIACÁN._ En un encuentro que congregó a la militancia y liderazgos del Partido Acción Nacional, el Comité Directivo Municipal y la Secretaría de las Mujeres de Culiacán llevaron a cabo el panel “El futuro de las mujeres en la agenda legislativa de México”, un espacio dedicado a la reflexión sobre el empoderamiento y los retos políticos actuales.

El evento contó con la participación de Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Diputada federal por Nuevo León; y Vanessa Sánchez Vizcarra, consejera nacional del PAN, quienes compartieron sus trayectorias y visiones sobre el liderazgo en entornos históricamente rígidos.

Durante su intervención, Gómez Cárdenas, reconocida por ser la primera mujer en la historia de Nuevo León electa tres veces consecutivas como Diputada federal, enfatizó que la responsabilidad de las mujeres en la política es asumir el liderazgo sin esperar permisos.

“Las mujeres, si nos prestan el micrófono, ya no tenemos que soltarlo; y si no nos lo prestan, tenemos que ir a agarrarlo”, sentenció.