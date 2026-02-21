‘Si perdemos Mazatlán, el estado se va a hundir’, afirma Luis Osuna

Un llamado urgente a reforzar las estrategias de seguridad y a blindar destinos clave como Mazatlán, ante el impacto que la inseguridad continúa generando en la economía del estado, emitió Luis Osuna Vidaurri, presidente del Consejo Sinaloense de Empresarios.

Advirtió que el futuro económico de Sinaloa depende en gran medida de la estabilidad en este puerto turístico.

“Una de las cosas que más me preocupa es Mazatlán; no podemos perder Mazatlán, porque si perdemos Mazatlán, el estado se va a hundir, por eso se tiene que blindar Mazatlán y evitar que sucedan cosas en las carreteras”, comentó el empresario, entrevistado por Noroeste este sábado en un evento en Culiacán.

“Mazatlán es muy sensible por el turismo, y cualquier incidente afecta directamente la llegada de visitantes, por eso el llamado es que no nos abandonen las fuerzas federales y que se sigan reforzando las estrategias”, añadió.

Osuna Vidaurri advirtió que uno de los puntos que más inquieta al sector empresarial es la situación en Mazatlán, al ser uno de los motores económicos más importantes de Sinaloa gracias al turismo.

Señaló que aunque se reconoce la presencia y el apoyo de las fuerzas federales, los resultados aún no han sido suficientes para contener los hechos de alto impacto que siguen registrándose en distintas zonas del estado.

El líder empresarial explicó que esta situación provoca incertidumbre entre la población y repercute directamente en la actividad comercial y en la confianza de los consumidores.

Asimismo, mencionó que en el puerto ya se han registrado algunos episodios de violencia que generan preocupación entre los empresarios indicando que si la inseguridad llegara a afectar seriamente a Mazatlán, el impacto sería profundo para todo el estado, ya que gran parte de la economía sinaloense depende del flujo turístico y de la actividad que se genera alrededor del puerto.

Por ello, insistió en la necesidad de blindar el destino turístico, particularmente en los accesos carreteros, donde consideró fundamental evitar incidentes que puedan afectar la percepción de seguridad de los visitantes.

“Se necesita más estrategia en seguridad, sabemos que se están haciendo esfuerzos, pero el problema es tan grande que siguen pasando las cosas”, declaró.

“Hoy la agenda principal del estado tiene que ser la seguridad”.

El empresario restaurantero señaló que el turismo es un sector muy sensible a cualquier hecho de violencia, por lo que un incidente en carreteras o dentro del puerto puede provocar que los turistas cancelen o eviten viajar, lo que tendría consecuencias inmediatas en hoteles, restaurantes, comercios y servicios.



Llama a que las fuerzas federales mantengan su presencia en Sinaloa

Asimismo, Osuna Vidaurri reiteró el llamado a que las fuerzas federales mantengan su presencia en el estado y no se reduzcan los operativos, pues consideró que su participación es clave en la estrategia de seguridad.

En este sentido, planteó que es necesario fortalecer la coordinación y aplicar estrategias más contundentes para enfrentar el fenómeno de la violencia, el cual calificó como un problema de gran dimensión que todavía no ha podido ser contenido.



Incrementar al doble los recursos para seguridad

Osuna Vidaurri también enfatizó que el Gobierno estatal debe incrementar los recursos destinados a la seguridad pública, al considerar que el presupuesto aprobado no corresponde al tamaño del desafío que enfrenta Sinaloa.

En ese sentido, sostuvo que es necesario reforzar el equipamiento de las corporaciones policiacas, aumentar el número de elementos y fortalecer los procesos de formación en la Universidad de la Policía, con el objetivo de contar con más personal capacitado para atender la problemática.

“El Gobierno estatal debe reforzar los presupuestos de seguridad, el que se autorizó no será suficiente para el tamaño del problema. Necesitamos más policías, más equipamiento y el doble de esfuerzo en la formación de nuevos elementos”, expresó.

El dirigente empresarial afirmó que la agenda principal del estado en este momento debe centrarse en la seguridad, ya que de ello depende la recuperación económica y la confianza tanto de la ciudadanía como de los inversionistas.

Finalmente, reiteró que el sector empresarial seguirá señalando la necesidad de acciones más firmes para recuperar la estabilidad, al advertir que la economía sinaloense continuará resentida mientras no se logre reducir la violencia y garantizar condiciones seguras para la población y para el desarrollo de las actividades productivas.