$!Siembran 250 mil alevines en la presa Vinoramas para fortalecer actividad pesquera local

Esta acción beneficiará directamente a los habitantes de Vinoramas y Limón de Tellaeche, comunidades donde la pesca representa una fuente importante de alimento e ingreso familiar.

Como parte del trabajo que realiza el Ayuntamiento de Culiacán para impulsar la actividad pesquera en la sindicatura de Las Tapias, se llevó a la presa Vinoramas una siembra de 250 mil alevines.

El director de Pesca y Acuacultura, Guadalupe Ríos Hernández, destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia sostenida para fortalecer los cuerpos de agua del municipio y mejorar las condiciones de quienes viven de esta actividad.

“Se ha venido sembrando año con año a través del programa Sembrando Vida, una estrategia que ha permitido mantener poblaciones sanas y sustentables en nuestras presas y apoyar la economía de las comunidades rurales”, expresó.

Esta repoblación contribuye a preservar el equilibrio ecológico, garantizar disponibilidad futura de especies y acompañar a las familias pesqueras con acciones que se traducen en desarrollo comunitario.