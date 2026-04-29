Siempre hemos actuado dentro de la legalidad, asegura Gámez Mendívil tras acusación de EU

El Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró que tanto en su vida privada como en su desempeño como servidor público siempre ha actuado dentro de la legalidad, tras los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante un evento público de colocación de la primer piedra de la Unidad de Bienestar Animal, Gámez Mendívil fijó postura y reiteró que su actuar ha sido apegado a las normas.

“... no tendríamos cara, por eso siempre lo que hemos hecho tanto en la parte privada como en la pública es dentro de la legalidad”, afirmó.

Sostuvo que su desempeño ha estado guiado por el respeto al Estado de derecho y a la ciudadanía.

En ese sentido, Gámez Mendívil también defendió su trayectoria política, y recordó que ha sido respaldado tanto por el Congreso del Estado, cuando fue designado alcalde sustituto, como por la ciudadanía en las urnas en 2024.

“... en mi carácter de Presidente Municipal por segundo periodo que siempre nos hemos conducido con apego a la legalidad, todo siempre dentro del Estado de Derecho, lo que nos señala la parte institucional que se debe hacer, que no sé hacer, siempre nos hemos conducido con ese debido respeto a las leyes, a la ciudadanía”, dijo.

“Lo menciono porque hay que ser leales a la confianza que más de 200 mi culiacanenses nos pusieron en ese momento y de cara a los problemas, a los retos y desafíos que tenemos en este momento como sociedad, me refiero a Culiacán, a Sinaloa, a México a nivel internacional, creo que es importante siempre”.

Destacó que su administración mantiene una agenda activa de trabajo en colonias, sindicaturas y obras públicas, y aseguró que no se distraerá ante los señalamientos.

“Con los problemas que tenemos, los retos y los desafíos, no nos distraemos”, indicó.

El edil reiteró que continuará en funciones y atendiendo su agenda pública.

“Sigo siendo alcalde, tengo el periodo, lo sabemos bien, y trabajo tenemos y compromisos y necesidades de seguirle dando para adelante”.