Siete mujeres fueron asesinadas en Sinaloa en la primera quincena de enero

CULIACÁN._ La violencia contra las mujeres no da tregua en Sinaloa. Tan solo en la primera quincena de enero de 2026, siete fueron asesinadas en el estado.

De acuerdo a datos oficiales y registros periodísticos, seis de ellas perdieron la vida tras ser atacadas a balazos y una más fue asesinada a golpes.

Los hechos se han concentrado principalmente en Culiacán, con seis casos, y uno más en Guasave.

Estos casos incluyen el asesinato de una funcionaria municipal de Culiacán y una menor de edad, que han derivado en la apertura de carpetas de investigación por los delitos de feminicidio y homicidio doloso por parte de la Fiscalía General del Estado.

El primer caso ocurrió el sábado 3 de enero en Culiacán, cuando las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer en la colonia Felipe Ángeles, por lo cual la Fiscalía inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La víctima fue identificada como Rosa “N”, de entre 25 y 30 años, quien fue agredida a tiros sobre la banqueta en la calle Rosendo Rodríguez, en los límites de la colonia Estela Ortiz.

El jueves 8 de enero se convirtió en una de las jornadas más críticas para la entidad, con el reporte de tres casos que la Fiscalía integró como feminicidios.

Ese día, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán, específicamente en el ejido Bachigualatito, fue privada de la vida Mirna Karime “N”, quien se desempeñaba como comisaria de dicha localidad.

El ataque ocurrió a las 07:00 horas dentro de un domicilio; según informes preliminares, los agresores dispararon desde el exterior, dejando también herido a un hermano de la funcionaria.

En un parque frente a la vivienda se encontraron múltiples casquillos percutidos.

Por otro lado, en la colonia Villa Satélite al oriente de Culiacán, se halló el cuerpo de una mujer de aproximadamente 45 años a la orilla de un canal pluvial.

La víctima, quien vestía un conjunto deportivo color rosa pastel, presentaba rastros de haber sido asesinada a golpes y los elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona del hallazgo.

De manera simultánea en Guasave, se registró el asesinato de Claudia del Rosario, de 32 años, cuando se dirigía a su centro de trabajo. La mujer fue interceptada por un sujeto con el rostro cubierto en la colonia Del Bosque.

Aunque fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, falleció minutos después debido a los impactos de bala.

La violencia no cesó, y el pasado viernes 16 de enero se sumaron tres víctimas más a los hechos en la capital del estado.

En el sector Juntas del Humaya, al noroeste de Culiacán, se confirmó el hallazgo de dos jóvenes identificadas como Michelle e Ivonne Daniela, de 14 y 18 años de edad, respectivamente, y ambas fueron localizadas sin vida entre la maleza tras reportarse detonaciones de arma de fuego en la zona a las 19:00 horas.

Finalmente, la noche de ese mismo viernes, una joven de 24 años identificada como Érika Nohemí fue atacada a tiros junto a su hermano en un domicilio de la colonia Lomas del Magisterio.

Ambos fallecieron posteriormente en un hospital de la ciudad a causa de las heridas sufridas durante la agresión perpetrada por sujetos armados.