Sigue ASE sin poder auditar subsidio estatal y recursos propios de la UAS; Universidad se defiende con amparos

La Auditoría Superior del Estado nuevamente no pudo revisar el uso de recursos públicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto del subsidio estatal que recibe como los recursos propios que genera la institución.

En la entrega de los informes individuales de auditorías del año 2024, la titular Emma Guadalupe Félix Rivera, informó que pese a estar incluida en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, no lograron auditar por juicios de amparo que ha promovido la casa de estudios.

“La auditoría programada a la Universidad Autónoma de Sinaloa no ha sido concluida en virtud de la suspensión concedida a la quejosa en los juicios de amparo 246/2025 y 205/2025 radicados en los juzgados segundo y tercero del Estado de Sinaloa”, precisó.

“Una vez que causen ejecutoria las sentencias correspondientes se reanudará la ejecución y se presentará el informe individual correspondiente para dar debido seguimiento a los resultados de la misma”, advirtió Félix Rivera.

Tanto el Juzgado Segundo y Tercero de Distrito de Sinaloa concedieron suspensiones a favor de la UAS para que la ASE no pudiera llevar a cabo las auditorías agendadas a principios del 2025.

La propia Auditoría Superior ha reconocido que mantiene hasta cuatro revisiones pendientes a los recursos de la Universidad: tres por cuentas públicas de los años 2022, 2023 y 2024, y una del 2021 que sería auditoría específica.