Sigue en pie controversia constitucional del Gobierno de Culiacán contra el descuento en el agua

Sigue en pie la controversia constitucional del Gobierno de Culiacán para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación inhabilitar la Ley que garantiza el descuento en el agua potable, anunció el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Este recurso legal se concretará a pesar de que el Gobernador Rubén Rocha Moya ofreció recursos estatales para cubrir el subsidio al agua potable para la población discapacitada y adultos mayores.

“Yo creo que la semana que entra (se llevará la controversia), ya estamos terminándola. Hay que respetar la Constitución, es nuestra Carta Magna”, dijo el Alcalde.

“No estamos para pedirle dinero al Gobierno federal o al estado, por eso tenemos ingreso que es el predial y el agua potable”

El pasado 18 de febrero, el Gobernador prometió de manera pública pagar parte del subsidio al recibo del agua potable elevado a Ley a principios de este 2022, el cual comprende el descuento del 50 por ciento para adultos mayores y personas discapacitadas.

“Mi Gobierno va a darle el 50 por ciento de lo que cueste ese descuento”, se comprometió Rocha Moya.

Cabe destacar que Culiacán no ha sido el único municipio al que se le ofrecen recursos estatales: los municipios de El Fuerte, Navolato, Escuinapa, Rosario, Choix y Cosalá recibieron apoyo estatal para liquidar deudas.

El subsidio detonó una serie de diferencias entre el Alcalde y el Gobernador, entre las que destaca la acusación del Presidente Municipal señalando al Mandatario estatal y legisladores de provocar agresiones contra él y su familia.

“Yo hago responsable al Gobernador del Estado y a los Diputados y Diputadas del Congreso del Estado, principalmente al Serapio Vargas, si algo me pasa a mi o a mi familia porque están generando odio en la población, están convocando a manifestaciones y movimientos y son gente que provocan violencia, lo digo por experiencia con el tipo ese Serapio Vargas, son porros del Gobernador”, dijo el Alcalde el 15 de febrero.

Ahora, destacó que se debe trabajar de manera coordinada por el bien de la ciudadanía.

“No tiene caso que estemos peleándonos, no es la idea pelear, no es la idea ver quién gana o quién pierde, no hay ganadores. Aquí es trabajar en armonía y coordinados para que esto funcione”, comentó Estrada Ferreiro.