Sigue juicio de Jesús Estrada Ferreiro por caso de camiones de basura; difieren audiencia intermedia

El ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferrreiro, continúa con su proceso penal por el presunto arrendamiento irregular de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos, junto con seis ex colaboradores en el Ayuntamiento de Culiacán.

Este miércoles se celebró una audiencia intermedia, la cual se difirió por la inasistencia del abogado de una ex funcionaria municipal, por motivos de salud.

Junto a ello, el ex Alcalde informó a la Jueza Dulce María Villegas Soto que obtuvo un fallo a favor en el amparo en revisión 308/2024, con el alegato de que fueron vinculados a proceso por el entonces Juez Adán Alberto Salazar Gastélum quien, según Estrada Ferreiro, no tenía facultad para ejercer ya que recientemente había sido ministro de culto religioso.

La autoridad determinó postergar la audiencia intermedia y la reprogramó para el 8 de mayo a las 10:00 horas. El razonamiento para aplazar fue para que el proceso continúe con todos los ex funcionarios juntos.

Además de Estrada Ferreiro, están implicados el ex Secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuan; el ex Oficial Mayor, Alejandro Amézquita Villaseñor; las ex regidoras María Antonia Sarabia Ibarra, Angelina Marisela Gutiérrez González; la ex Tesorera, Issel Guillermina Soto González; y Raúl Alcántar Kondo, ex Director de Egresos y Presupuesto del Gobierno Municipal.

En este proceso, la acusación consiste en la presunta renta irregular de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos, a través de un contrato celebrado en septiembre del 2020, a favor de la empresa Ketzer, durante la contingencia sanitaria de Covid-19.

La irregularidad denunciada por la Fiscalía Anticorrupción trata de que, aunque el contrato fue adjudicado a la empresa Ketzer, esta cedió los derechos del acuerdo a Grin Leasing, pero esta empresa no tiene camiones de basura, así que se los rentaba a Casanova Vallejo.

De acuerdo con la Fiscalía, si el Gobierno de Culiacán hubiera contratado directamente a Casanova Vallejo, el costo por la renta de camiones pudo ser de 41 millones de pesos, en lugar de los 117 en los que pactaron.