Sigue la UAS en incertidumbre financiera para cerrar año; Madueña gestiona en CDMX

A pocos días de que concluya el año, la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa sin certeza presupuestal para cumplir con sus compromisos financieros para cerrar el 2025.

Por ello, el Rector Jesús Madueña Molina permanece en la Ciudad de México realizando gestiones ante dependencias federales que permitan cubrir pagos como el aguinaldo de los trabajadores.

El pasado 4 de diciembre, Madueña Molina informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría expresado disposición para analizar mecanismos que permitan apoyar a la UAS, al concluir una reunión de trabajo con el Jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, Eddu Vera Anaya, en la CDMX.

A estas peticiones se sumó el respaldo del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, quien planteó ante autoridades federales la situación financiera de la casa de estudios y la solicitud de recursos extraordinarios para atender compromisos de fin de año.

En este proceso, el Rector Madueña Molina señaló que fue Rocha Moya, junto con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el subsecretario Ricardo Villanueva, quienes llevaron el planteamiento de la UAS a la mesa de la Secretaría de Hacienda, donde se expuso la situación financiera de la universidad y la solicitud de apoyo para el cierre del año.