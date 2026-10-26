Sigue sin concretarse salida del director del Penal de El Castillo, en Mazatlán

El director del penal de El Castillo, en Mazatlán, Enrique Mora García, continúa en funciones debido a que el Gobierno de Sinaloa no ha encontrado a una persona que lo sustituya temporalmente, reconoció la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La Mandataria estatal había anunciado el pasado 24 de octubre la separación temporal del funcionario para facilitar las investigaciones relacionadas con los hechos violentos registrados en el centro penitenciario, que dejaron un saldo de 12 personas muertas y 16 heridas.

Sin embargo, este lunes señaló que el relevo todavía no se concreta debido a las dificultades para encontrar a alguien que asuma la responsabilidad de dirigir el penal.

“Lo que yo les comenté es que iba a haber una separación del cargo, pero aún no se ha llevado a cabo”, declaró.

Domínguez Nava explicó que, aunque ya se trabaja en la búsqueda de posibles perfiles, existen procedimientos que deben cumplirse antes de concretar el cambio.

“No, no se ha separado. Hemos tenido dificultades para que alguien se haga cargo. Hay circunstancias ahí que implican que hay que llevar un proceso y por eso no ha sido sencillo esta parte”, expuso.

La Gobernadora sostuvo que Mora García tiene disposición para separarse temporalmente del cargo, con el propósito de que las investigaciones se desarrollen sin interferencias.

“Hay la disposición del actual director de separarse temporalmente del cargo para que las investigaciones que se están haciendo se hagan de la mejor manera”, afirmó.

Sobre la designación de quien asumiría la dirección del centro penitenciario, Domínguez Nava aclaró que la facultad corresponde al Gobierno estatal y no a la Federación.

“Es una facultad nuestra”, respondió al ser cuestionada sobre la responsabilidad de nombrar al nuevo director.

Añadió que la Secretaría de Seguridad Pública estatal ya trabaja en la identificación de posibles candidatos, aunque no precisó cuándo se concretará la separación temporal de Mora García ni cuándo se anunciará a su relevo.