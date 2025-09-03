Sigue sin haber detenidos por asesinatos de 48 policías en un año en Sinaloa

Por los 48 homicidios de policías municipales y estatales durante el último año en Sinaloa no hay presuntos responsables detenidos, informó la Fiscal General del Estado.

Claudia Zulema Sánchez Kondo precisó que hay casos que ya fueron puestos ante las instancias judiciales y en los que han emitido órdenes de aprehensión contra los sospechosos.

Sin embargo, la autoridad reconoce que no hay arrestos ni por la vía de orden de aprehensión ni por ser capturados en flagrancia.

”Detenido por ejecución de orden de aprehensión se está trabajando se está trabajando en las carpetas, hay asuntos judicializados, tenemos la orden de aprehensión, pero se está trabajando de esa parte. Detenidos en flagrancia no se han recibido hasta este momento”, reconoció Sánchez Kondo.

Desde septiembre del 2024, momento en que se establece el inicio de una ola de violencia en Sinaloa, 48 elementos activos y jubilados de corporaciones policiales han sido asesinados en la entidad.

Uno de ellos incluso fue un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, quien fue privado de la vida cuando el titular de la institución, Omar García Harfuch, estaba en Culiacán. Este caso se dio en diciembre del 2024 en Villas del Río, Culiacán.

De parte de las autoridades locales, el último caso datado fue el homicidio de José Luis “N” de 42 años, integrante del Escuadrón Motorizado de la Policía Municipal de Culiacán, agredido a balazos el 1 de septiembre cuando llegó a su domicilio en Villa Bonita.