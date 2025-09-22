$!Siguen cambios en el Gabinete de Rocha y sale ex Alcaldesa de Navolato Margoth Urrea

En el marco de los recientes cambios en su Gabinete, el Gobernador Rubén Rocha Moya nombró a la Maestra en Ciencias Eglé Margarita Hernández Grijalva como nueva subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La dependencia de la Secretaría de las Mujeres estuvo a cargo de la ex Alcaldesa de Navolato, Margoth Urrea Pérez. La morenista llegó al gabinete de Rocha Moya después de perder la reelección por la presidencia municipal en 2024.

Durante el acto, la titular de la Semujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, estuvo presente mientras se le tomaba protesta de ley a Hernández Grijalva y se le entregaba su nombramiento.