$!Siguen cambios en el Gabinete de Rocha y sale ex Alcaldesa de Navolato Margoth Urrea

Tras la salida de la ex Alcaldesa de Navolato, Margoth Urrea Pérez, de la Secretaría de las Mujeres, el Gobernador designó a Eglé Margarita Hernández Grijalva como nueva subsecretaria
En el marco de los recientes cambios en su Gabinete, el Gobernador Rubén Rocha Moya nombró a la Maestra en Ciencias Eglé Margarita Hernández Grijalva como nueva subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La dependencia de la Secretaría de las Mujeres estuvo a cargo de la ex Alcaldesa de Navolato, Margoth Urrea Pérez. La morenista llegó al gabinete de Rocha Moya después de perder la reelección por la presidencia municipal en 2024.
Durante el acto, la titular de la Semujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, estuvo presente mientras se le tomaba protesta de ley a Hernández Grijalva y se le entregaba su nombramiento.
El Mandatario estatal la exhortó a desempeñar esta responsabilidad con compromiso, subrayando que la atención a la violencia contra las mujeres sigue siendo un eje prioritario de su Gobierno.
Rocha Moya destacó la importancia de garantizar a las mujeres sinaloenses condiciones seguras y propicias para su desarrollo pleno, reafirmando que las políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género se mantendrán como un pilar central de su administración.
Este reajuste ocurre después de que hace una semana el Gobernador Rocha Moya renovó siete cargos de su gabinete, entre ellos la coordinación de Comunicación Social tras la salida de Adriana Ochoa del Toro quién tenía el cargo desde el inició de la administración.