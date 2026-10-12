Siguen hospitalizados heridos de la masacre en el penal de Mazatlán

Algunos de los internos heridos durante el ataque armado registrado el jueves 8 de octubre en el penal de El Castillo, en Mazatlán, permanecían hospitalizados hasta este lunes, informó el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Señaló que durante el viernes, sábado y domingo se dieron de alta varios pacientes, aunque al momento de la entrevista todavía esperaba recibir el reporte actualizado sobre cuántos continuaban internados, por lo tanto no especificó cuántos están dados de alta y cuántos continúan heridos.

“Sí, todavía hay algunos hospitalizados. Nos van actualizando, se han estado dando de alta durante el viernes, sábado y domingo”, dijo.

Sobre las lesiones que presentaron las víctimas, González Galindo indicó que algunas fueron por impactos de bala en hombros y extremidades.

“Es sobre todo algunas por impacto, en hombro, en extremidades, sobre todo eso”, explicó.

El Secretario de Salud no precisó la cifra de personas que continuaban hospitalizadas, pues señaló que apenas le harían llegar la actualización médica.

La agresión ocurrió el jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario de El Castillo, ubicado en la salida sur de Mazatlán, durante el horario de visita familiar.

El saldo confirmado por las autoridades fue de 10 personas muertas: nueve personas privadas de la libertad y un niño de dos años que se encontraba de visita con su padre, interno en el reclusorio.

Además, 16 internos resultaron heridos, de acuerdo con el reporte inicial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. .

Los primeros reportes de detonaciones se registraron alrededor de las 11:30 horas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, los disparos se escucharon inicialmente en el módulo 4 y después en el módulo 5.

Las autoridades informaron que localizaron dos armas cortas, presuntamente calibre 9 milímetros.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de investigar cómo ingresaron las armas al centro penitenciario, quiénes participaron en la agresión y si hubo posibles responsabilidades de personal del reclusorio.

Un día después, el viernes 9 de octubre, otros dos internos fueron encontrados muertos tras una nueva riña dentro de uno de los módulos.

Con estos fallecimientos, el número de víctimas mortales en el penal aumentó a 12 en dos días.

Los hechos provocaron inconformidad entre familiares de las personas privadas de la libertad, quienes bloquearon la carretera Internacional México 15 para exigir información sobre las condiciones de sus seres queridos y solicitar acceso al reclusorio.



Salud reporta 11 pacientes bajo Código Plata

Durante la misma entrevista, González Galindo informó que Sinaloa tenía alrededor de 11 pacientes hospitalizados bajo el protocolo conocido como Código Plata, utilizado para la atención de incidentes relacionados con personas heridas por arma de fuego y otras situaciones de violencia.

Sostuvo que, al comparar la situación con la registrada un año antes o seis meses atrás, el número de casos era menor, aunque no proporcionó más detalles sobre la distribución de esos pacientes.

Respecto a los heridos del penal de Mazatlán, reiteró que esperaba contar con información actualizada sobre su estado de salud y el número de personas que seguían hospitalizadas.