$!Simpatizantes y trabajadores de gobierno se congregan en Culiacán para evento de Sheinbaum

CULIACÁN._ Simpatizantes, así como trabajadores de los gobiernos federal, estatal y municipal, comienzan a congregarse este domingo en las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará un evento. En el recinto se instaló infraestructura para recibir a más de 5 mil personas para el encuentro que realizará la Mandataria como parte de su gira por su Segundo Informe de Labores.











A las 11:00 horas continúa el arribo de asistentes, mientras que el evento está programado para iniciar a las 13:30 horas. La zona de la Feria Ganadera se encuentra colapsada de tráfico, a pesar del operativo de tránsito que se desarrolla alrededor.







En la periferia hay personas que entregan bandas con los colores de la bandera de México, haciendo referencia a la banda presidencial, así como imágenes de la Presidenta y carteles de respaldo a la misma. En el lugar se encuentran asistentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa que portan un estandarte con el logotipo de la institución.