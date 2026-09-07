Simplifican 166 trámites para empresas en Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa trabaja en la simplificación y digitalización de 166 trámites estatales y municipales relacionados con la apertura y funcionamiento de empresas, como parte de su incorporación al Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

De acuerdo con autoridades estatales, del total de trámites que se encuentran en proceso de simplificación, 112 corresponden a municipios y 54 son estatales.

El Secretario de Economía, Diego Aguerrebere, explicó que uno de los objetivos es homologar los requisitos y procedimientos para que empresarios e inversionistas puedan realizar trámites similares sin importar el estado o municipio donde pretendan establecerse.

“Nos están invitando, nos están llevando a todos los estados del país a que los trámites sean idénticos”, señaló.

El funcionario indicó que esta homologación busca generar mayor certeza para inversionistas nacionales y extranjeros y facilitar la apertura de negocios.

Sinaloa se incorporó el pasado 18 de agosto al Pacto Nacional durante el Encuentro Nacional de Autoridades de Simplificación y Digitalización, convocado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal.

Como parte de este proceso, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial trabaja en dos plataformas nacionales: la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles.

La primera concentrará trámites federales, estatales y municipales relacionados con la constitución, apertura y funcionamiento de empresas, de manera que los procesos puedan realizarse desde una misma plataforma.

En Sinaloa ya están incorporados trámites de Ahome y Culiacán, mientras que se encuentran en proceso de liberación procedimientos simplificados del Instituto Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Vialidad y Transportes.

También se trabaja en la simplificación de trámites del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable.

Los procesos contemplan trámites relacionados con protección civil, impacto vial, productos pecuarios, uso de la vía pública, zonificación y asuntos ambientales.

Otra de las herramientas es la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, dirigida principalmente a empresas de bajo impacto. El objetivo es incorporarla en los 20 municipios del estado; hasta ahora Ahome, Navolato, Guasave y Culiacán han concluido el proceso.

A través de esta plataforma, los emprendedores podrán realizar trámites relacionados con funcionamiento, medidas preventivas, anuncios publicitarios, medio ambiente, remodelaciones y renovación de funcionamiento.

Además, Cemerge reportó avances en la simplificación de 36 trámites del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en los que se han reducido tiempos de respuesta y eliminado requisitos.

El director de Cemerge, Francisco Higuera, señaló que estas acciones forman parte de la implementación del nuevo marco constitucional y legal en materia de simplificación, homologación y digitalización de trámites y servicios.

El organismo también coordina en Sinaloa proyectos nacionales relacionados con la digitalización y simplificación de procesos del Registro Civil y Catastro.