$!Simulan impacto de un huracán categoría 5 para evaluar respuesta de autoridades en Culiacán

Con un simulacro que recreó el impacto de un huracán categoría 5 en Culiacán, autoridades de seguridad, Protección Civil, cuerpos de auxilio e instituciones de salud evaluaron este jueves su capacidad de respuesta y coordinación ante una emergencia de gran magnitud. El ejercicio se realizó en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) Sinaloa, complejo desde donde se monitorean incidentes y se coordinan las operaciones de seguridad y atención de emergencias en la entidad. Durante el simulacro plantearon un escenario con inundaciones, deslaves, arrastre de vehículos, rescate de personas, evacuaciones preventivas y la habilitación de refugios temporales, con el propósito de medir la capacidad de respuesta de las instituciones participantes.

Como parte del ejercicio, se simuló la evacuación preventiva de habitantes de sectores vulnerables como Valle Alto, Infonavit Humaya, Loma de Rodriguera y otras zonas del municipio, además de la apertura de albergues para brindar atención a la población afectada. En representación del Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinhué Téllez López; el subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y Reinserción Social, Humberto Zerón Martínez, explicó que la atención de este tipo de fenómenos se desarrolla en tres etapas: prevención, auxilio y recuperación. Detalló que la fase preventiva contempla el monitoreo permanente del fenómeno y la emisión de alertas; la etapa de auxilio consiste en activar los protocolos de respuesta y coordinar el despliegue de las distintas instituciones para salvaguardar la vida de la población; mientras que la recuperación se enfoca en restablecer los servicios, liberar vialidades y brindar apoyo a las personas resguardadas en albergues.

Asimismo, señaló que este tipo de simulacros permite fortalecer la coordinación entre dependencias, homologar procedimientos e identificar áreas de oportunidad para mejorar la respuesta ante una contingencia real. El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, afirmó que estos ejercicios fortalecen la preparación, organización y comunicación entre las corporaciones, aspectos que consideró fundamentales para brindar una atención oportuna durante una emergencia. Por su parte, la Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, destacó la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno. Sostuvo que la prevención y el trabajo coordinado permiten ofrecer una mejor respuesta ante fenómenos naturales.